Utsedd till "Månadens tränare" - åkte ur Premier League samma dag

West Bromwich har haft en tung säsong i Premier League. Den andra april sparkade klubben tränare Alan Pardew efter en rad tunga resultat och Darren Moore tog över som tillfällig tränare i klubben.

Under Moore har "The Baggies" lyft sig, och har på de fem matcherna sedan dess tagit tre segrar och två kryss, där man bland annat besegrat topplagen Manchester United och Tottenham.

Resultaten gjorde att Darren Moore i dag utsågs till "Månadens tränare" för april månad i Premier League.

- Jag är jättglad. Det har varit en jättebra gemensam insats av alla här, sade jamaicanen till Premier Leagues hemsida.

Desto tråkigare för Moore var att West Bromwich senare samma dag skulle bli klart för nedflyttning till The Championship. Southamptons seger över Swansea på Liberty Stadium i kväll gör att West Bromwich står utan chans att ta sig över nedflyttningsstrecket innan säsongens slut.

