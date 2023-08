Van Dijk förstår Liverpool-oro: "Kan förstå att man tvivlar"

Det ryktades om en stor ombyggnation i Liverpool under den här sommaren, och Jürgen Klopp tillsammans med sportchefen, Jörg Schmadtke har sannerligen rensat truppen.

Fabinho, Jordan Henderson, Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner, Fabio Carvalho, Calvin Ramsay och Alex Oxlade-Chamberlian har samtliga lämnat klubben. Med fyra dagar till ligapremiären mot Chelsea har supportrarnas oro för klubbens aktivitet på transfermarknaden spridit sig till truppen.

- Jag kan defintivt förstå det (oron, reds. anm) men jag är inte en speciellt negativ person. Men det är klart, när flera spelare lämnar, kaptenen lämnar, vice-kaptenen lämnar och just nu har vi bara två spelare in, säger Liverpools nya kapten, Virgil van Dijk enligt Reuters.

Liverpool har öst in mål framåt under försäsongen. Mohamed Salah har legat bakom det mesta och Darwin Nunez, Diogo Jota, Luis Diaz samt Cody Gakpo har fått igång målskyttet, men försvarsspelet oroar "The Reds"-kaptenen.

- Och hur vi har spelat, med bollen är det riktigt bra men defensivt ser det inte lika bra ut när vi släpper in mål, jag kan förstå att vissa tvivlar."

Samtidigt manar Van Dijk nya hjältar att kliva fram.

- Spelare som har spelat en stor roll i framgången har lämnat, men andra måste kliva fram. Det är en trevlig utmaning enligt mig. Vi borde vara exalterade. Vi måste spela med självförtroende, vi borde tro på oss själva.