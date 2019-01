Van Dijk "Månadens spelare" - första försvarsspelaren sedan 2013

Liverpool har haft en stark decembermånad och nu belönas både mittbacken Virgil van Dijk och tränaren Jürgen Klopp. Van Dijk får Premier Leagues pris "Månadens spelare" medan Klopp utses till "Månadens tränare".

- Det är trevligt. Toppen av isberget, säger Klopp enligt BBC och fortsätter:

- Det var en väldigt lyckad men svår månad. Varje match kändes som den viktigaste på hela säsongen. Det var otroligt. Intensiteten var enorm men det var det som gjorde det till en speciell månad.

Priset som "Månadens spelare" var van Dijks första någonsin i Premier League. Noterbart är också att det är första gången på sex år som en back tar hem utmärkelsen. Senast var 2013 då Tottenhams Jan Vertonghen belönades med priset.

Under december månad vann Liverpool sju av sju matcher i ligaspelet.

The last five defenders to be named Premier League Player of the Month:



2009: Nemanja Vidić

2009: Phil Jagielka

2011: David Luiz

2013: Jan Vertonghen

2019: Virgil van Dijk



It's an elite club. 💪 pic.twitter.com/viLe0AUMcv