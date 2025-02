van Dijk om domaren efter bråket: "Hade inte matchen under kontroll"

Liverpool gick mot en viktig trepoängare i titelstriden med en 2-1-ledning mot Everton på stopptid.

Då slog hemmalaget till med en kvittering i den 98:e minuten när mittbacken James Tarkowski tryckte upp bollen i krysset. Glädjescener uppstod på Goodison Park innan sitautionen skulle VAR-granskas.

Men målet godkändes trots kraftiga protester från Liverpool-lägret som menade att Evertons Beto knuffat mittbacken Ibrahima Konaté i sekvensen innan målet.

Efter det att målet godkänts uppstod ett nytt firande där Evertons Abdoulaye Doucouré såg ut att fira målet framför Liverpools fans.

Något som bland andra Curtis Jones inte gillade och ett stort bråk uppstod som ledde till att Jones och Doucouré båda fick sina andra gula kort och därmed fick rött kort. Något även Liverpool-tränaren Arne Slot fick när han såg ut att säga ett par väl valda ord till domaren Michael Oliver.

En stund efter slutsignalen var det en missnöjd Virgil van Dijk som anlände till intervjumikrofonen.

- Det var väldigt tufft. Att släppa in ett kvitteringsmål så sent är alltid en besvikelse. Vi såg hur de firade så man förstår hur mycket det betyder men samtidigt var det en besvikelse för oss. Det här är deras cupfinal och de kommer alltid göra det svårt för oss, sa han enligt Sky Sports.

Han fick sedan frågan om bråket efter slutvisslan och var inte heller helt nöjd med domarens insats:

- De har all rätt att fira målet men Doucouré ville provocera våra fans och Curtis tyckte inte att det var rätt att göra. Sedan blev det bråk. Domaren hade inte matchen under kontroll, det sa jag till honom. Det är en faktor och båda lagen måste hantera det.

Premier League slog sedan, på X, fast vilka Michael Oliver delat ut kort till.

"Domaren gav de andra gula korten och sedan rött kort till Curtis Jones och Abdoulaye Doucouré efter ett bråk efter slutsignalen. Arne Slot och hans assisterande Sipke Hulshoff fick även direktrött efter matchens slut.

