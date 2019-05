Van Dijk prisad igen - utsedd till "Årets spelare"

Liverpool-backen Virgil van Dijk har under den här säsongen varit en tongivande del i den engelska storklubbens framgångar i Premier League och i Champions League. Nyligen blev därför backen tilldelad PFA:s (engelska spelarfacket) pris som "Årets spelare", vilket är ett pris som delas ut efter att alla spelare har fått rösta om saken.

- Det här är det största priset du kan få som spelare. Att bli framröstad av spelare som du spelar mot hela året, sa van Dijk enligt BBC då.

Nu, timmar innan sista avgörande omgången i ligan, avslöjar Premier League att van Dijk även blir "Årets spelare" för fansens, medias och Premier League-klubbarnas lagkapteners räkning, som röstat fram holländaren i konkurrens med Sergio Aguero, Eden Hazard, Sadio Mané, Mohamed Salah, Bernardo Silva och Raheem Sterling som slutade bakom.

- Det är en stor ära och jag är väldigt stolt, säger mittbacken i en kommentar på Premier Leagues hemsida.

- Jag vill definitivt ge all kredd till Liverpool, supportrarna och spelarna, för utan de hade det inte varit möjligt. Jag tycker att hela Premier League-säsongen har varit otrolig, fortsätter han.

Van Dijk blev därmed första försvarare att tilldelas priset sedan Vincent Kompany blev belönad med priset säsongen 2011/2012.

Under söndagseftermiddagen ställs van Dijk och hans Liverpool mot Wolverhampton i avslutningen i Premier League. Laget behöver vinna och hålla tummarna för att Manchester City tappar poäng mot Brighton & Hove Albion för att få fira ligaseger.

Ladies and Gentlemen,



Announcing your 2018/19 @EASPORTSFIFA Player of the Season.... @VirgilvDijk! pic.twitter.com/LfjdSo9q0G