Van Dijk tillbaka i spel för Liverpool - efter nio månader

Det var i Merseyside-derbyt mot Everton i oktober i fjol som Virgil van Dijk skadade knät allvarligt, vilket har hållit honom borta under lång tid och bland annat gjorde att han missade EM med Nederländerna.

Nu är Liverpools backgigant tillbaka i spel - mer än nio månader efter att han skadade sig. I kvällens träningsmatch mot tyska Hertha BCS fick van Dijk hoppa in i den andra halvleken, i minut 70.

Även Joe Gomez, som också har haft skadeproblem, fick göra comeback som inhoppare mot Hertha.

Liverpool förlorade träningsmatchen med 3-4, där målen gjordes av Sadio Mané, Takumi Minamino och Alex Oxlade-Chamberlain. För Hertha gjorde nyförvärvet Stevan Jovetic två mål.

Liverpool inleder Premier League-säsongen borta mot nykomlingen Norwich City 14 augusti.

