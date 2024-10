van Nistelrooy-effekt i Manchester United - körde över Leicester

Var det så enkelt som ett tränarbyte? I veckan sparkade Manchester United huvudtränaren Erik ten Hag och klubbikonen Ruud van Nistelrooy utsågs till interimtränare. När Leicester stod för motståndet i åttondelsfinalen av ligacupen gjorde den förre storspelaren debut som huvudansvarig för laget.

Det blev en lyckad sådan.

Manchester United tog ledningen efter en kvart. Casemiro dundrade till med drömavslut från distans som via kryssribban letade sig in i nät.

Det krisande jätten kom även att utöka. Alejandro Garnacho satte dit 2-0 i den 28:e minuten.

Men Leicester kom att reducera. Altay Bayindir boxade undan ett inlägg och det hamnade på fötterna hos Bilal El Khannouss. El Khannouss pricksköt in 2-1.

Manchester United gick dock upp i en tvåmålsledning på nytt. Bruno Fernandes tog hand om en frispark och via muren slank bollen in i nät. Kort därpå blev det 4-1. Efter en tilltrasslad situation på ett inlägg - där bollen träffade ramen två gånger - kunde Casemiro skicka in sitt andra mål för kvällen från nära håll.

Där och då såg det ut som att Manchester United var på väg mot en utskåpning. Men Leicester klamrade sig fast i matchen och Conor Coady gjorde 4-2 precis före paus.

- Lite av en livlina för Leicester. De har varit riktigt svaga i första halvlek och på något sätt har de gjort två mål. Jag tror inte att van Nistelrooy kommer att vara alltför glad över den aspekten, sa förre jamaicanske landslagsspelaren Jobi McAnuff enligt Sky Sports.

Ungefär tio minuter in i den andra akten gjorde Manchester United 5-2. Caleb Okoli slog ett misslyckat hemspel mot målvakten Danny Ward, varpå att Bruno Fernandes bröt. Manchester United-kaptenen var sedan iskall och rundade Ward, för att sedan utöka siffrorna ytterligare.

- Leicester har varit så svagt defensivt. Och Manchester United behövde det eftersom Leicester inledde den andra halvleken som det betydligt bättre laget, sa McAnuff.

Med 5-2 att spela på kunde Manchester United i stort spela av matchen och van Nistelrooy fick en drömstart i sin nya roll.

- Jag kom hit för att hjälpa klubben som assisterande tränare. Nu är jag i den här rollen och jag hjälper till så länge det behövs. I framtiden, i vilken roll som helst, finns jag här för att hjälpa klubben ytterligare för att bygga mot framtiden. Det är vad jag är här för, säger klubbikonen enligt journalisten Rich Fay.

Det återstår att se hur länge han får inneha uppdraget.

Manchester United är nära att plocka in Sportings Ruben Amorim som ny huvudtränare. Det återstår att se när portugisen kan ansluta. Somliga medier har uppgett att det kan bli redan i helgen, andra har hävdat att kan dröja till landslagsuppehållet i november. Det har också cirkulerat uppgifter om att Amorims första match vid Manchester United-rodret kan bli mot Ipswich den 24 november.

Startelvor:

Manchester United: Bayindir - Nilsson Lindelöf, de Ligt, Martinez, Dalot - Casemiro, Ugarte - Garnacho, Fernandes, Rashford - Zirkzee.

Leicester: Ward - Justin, Coady Okoli - Thomas, El Khannouss, Skipp, Soumaré, McAteer - De Cordova-Reid, Ayew.