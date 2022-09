Vändningen: Freund uppges nobba Chelsea – kan stanna i Salzburg

Todd Boehly är på jakt efter att förstärka laget runt Graham Potter och för bara några dagar sedan pekade allt mot att han hittat sin nya sportchef, Chelsea har stått utan sportchef sedan Marina Granovskaia lämnade klubben tidigare i somras.

Cristoph Freund från RB Salzburg rapporterades vara nära Chelsea, men nu kommer en vändning som kan tvinga Boehly till ny jakt på sportchef.

The Athletic rapporterade sent under måndagskvällen att en övergång inte är nära och att det istället finns goda chanser att Freund stannar i Red Bull Salzburg.

Salzburg är angelägna om att ha kvar sin sportchef och han har ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2026.

The Athletic skriver att Chelsea för samtal med andra kandidater och att processen att anställa en sportchef lär dröja ett antal veckor.