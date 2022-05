Vändningen: Rangnick lämnar Manchester United

Manchester United meddelade tidigare i vår att Erik ten Hag kommer in som ny chefstränare till nästa säsong och ersätter tillfällige tränaren Ralf Rangnick. Då var samtidigt beskedet att Rangnick skulle fortsätta arbeta för United som konsult, samtidigt som han är förbundskapten för Österrikes A-landslag.

Nu meddelar United att det skett en vändning - Rangnick lämnar helt och hållet.

United skriver att Rangnick inte blir kvar som konsult med anledning av kravbilden kring hans nya roll som förbundskapten för Österrike.

- Vi vill tacka Ralf Rangnick för hans insatser som interimschef under det senaste halvåret, säger en talesperson för United på klubbens hemsida.

- Utifrån en ömsesidig överenskommelse kommer Ralf nu att enbart fokusera på sin nya roll som tränare för Österrikes landslag och kommer därför inte att ha en konsultroll på Old Trafford. Vi vill önska Ralf lycka till i nästa kapitel av hans karriär.

Rangnick kommer att leda Österrike under den kommande Nations League-samlingen.

