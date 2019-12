Vardy tvåmålsskytt när Leicester slog klubbrekord från 1963

Leicester City har i år, under Brendan Rodgers ledning, imponerat i Premier League. Inför söndagens bortamöte med Aston Villa var laget tvåa i ligatabellen med möjlighet att, vid seger, sätta ett nytt klubbrekord. Leicester har redan tangerat klubbrekordet från säsongen 1962/1963 med sju raka segrar i engelska högstaligan, men kunde vid seger mot Villa bärga åttonde raka segern och därmed radera ut det över 50 år gamla rekordet.

Då började det också bra direkt.

Jamie Vardy gav i 20:e minuten Leicester ledningen och i 41:a minuten hittade anfallskollegan Kelechi Iheanacho nätet till 2-0. Villa reducerade visserligen senare till 2-1 genom Jack Grealish, men än dock kunde Leicester gå till halvtidsvila i ledning.

I andra halvan av matchen kopplade bortalaget åter grepp om matchen. Jonny Evans höll sig framme i straffområdet och nickade in 3-1, medan Vardy, med sitt andra mål för kvällen, fastställde slutresultatet till 4-1.

Vardy är därmed nu noterad för 16 mål på 16 ligamatcher och utökade sin ledning i Premier Leagues skytteliga. Samtidigt är Leicester fortsatt tvåa, nu med åtta poäng upp till Liverpool i serieledning och med ett färskt klubbrekord med åtta raka segrar i ligaspelet.

Startelvor:

Aston Villa: Heaton - Elmohamady, Konsa, Mings, Targett - Nakamba - El Ghazi, Luiz, McGinn, Grealish - Wesley.

Leicester City: Schmeichel - Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell - Praet, Ndidi, Tielemans - Maddison - Iheanacho, Vardy.

8 - Leicester City have now won their last eight Premier League games in a row – their best-ever winning run in their top-flight history. Classy. #AVLLEI pic.twitter.com/88LXTmzj5G