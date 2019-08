Varierade betyg för Lindelöf: "Förfärligt försvarsspel vid målet"

Manchester United föll sent mot Crystal Palace. Efteråt fick Victor Nilsson Lindelöf varierade betyg. "Förfärligt försvarsspel vid målet", skriver Manchester Evening News.

Landslagsbacken Victor Nilsson Lindelöf och hans Manchester United föll under lördagen med 2-1 mot Crystal Palace efter ett sent avgörande mål av Patrick van Aanholt i den 93:e minuten på Old Trafford.

Nilsson Lindelöf, som spelade hela matchen, förlorade vid första insläppta målet en nickduell mot Jeffrey Schlupp, som nickade fram Jordan Ayew till 1-0. Vid andra målet var svensken inte särskilt inblandad, men fick än dock relativt låga betyg i brittisk media.

Manchester Evening News gav Nilsson Lindelöf en trea i betyg, endast lagkamraten Jesse Lingard fick ett lägre betyg med en tvåa.

"Övertygade inte mot Chelsea och Wolves och överträffades enkelt av Jeffrey Schlupp. En återgång till hans skrämmande 2017-nivå", skriver tidningen.

Daily Express gav också svensken en trea i betyg, lägst av alla spelare i laget.

"Förfärligt försvarsspel vid målet. Supportrarna var inte glada", skriver tidningen.

The Sun gav däremot Lindelöf en femma i betyg. Tidningen gav David De Gea ett lägre betyg med en fyra, medan Mason Greenwood, Juan Mata, Jesse Lingard och Marcus Rashford också fick femmor i betyg.

"Komfortabel med bollen, men upprepade gånger svag i luftrummet, speciellt vid Palaces mål", skriver tidningen.

The Independent gav Nilsson Lindelöf en femma i betyg. Endast Marcus Rashford fick lägre betyg med en fyra, medan Jesse Lingard och Scott McTominay också fick femmor iu betyg av tidningen. Daily Mirror hade heller ingen motivering och gav, i likhet med The Independent, svensken en femma i betyg. Tidningen gav även Jesse Lingard en femma i betyg, medan övriga spelare i laget fick högre betyg.