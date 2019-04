Victor Nilsson Lindelöf: "Jag har visat vilken spelare jag är under säsongen"

Ole Gunnar Solskjær har sedan han tagit över Manchester United radat upp fina resultat. Norrmannen blev belönad med jobbet på permanent basis, något som gläder Victor Nilsson Lindelöf.

- Det har varit jättebra sedan han kom in och han har kommit in med massor av energi och ett stort leende, säger Lindelöf i en intervju på Premier Leagues Twitter.

Enligt Lindelöf har det varit enklare för norrmannen att komma in som tränare, eftersom han varit spelare länge i klubben och att han är en av de större spelarna United har haft.

- Han har varit här förut och han är en legend i klubben. Han vet allt om klubben och det är naturligtvis enklare för honom att göra de sakerna, eftersom han känner till klubben så bra. Som jag sa, han har gjort ett bra jobb och vi är väldigt glada över att ha honom här.

Lindelöf har både under Mourinho och Solskjær varit ordinarie i Uniteds backlinje men har sedan norrmannen kommit in fått ännu mer förtroende. Mittbacken menar själv att han visat vilken spelare

- Naturligtvis är det alltid bra att prestera och hjälpa laget, så jag är väldigt glad över det. Det är det jag jobbar för varje dag, att bli bättre och bättre hela tiden.

