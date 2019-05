"Vigge" lyfts fram av lagkamraterna - kan vinna pris: "Jag röstade på Victor"

På torsdag håller Manchester United sin årliga middag på Old Trafford och då ska ett antal individuella priser delas ut. Bland annat kommer då någon spelare att få motta priset som årets spelare framröstad av fansen (Sir Matt Busby Player of the Year) – och någon kommer också vinna motsvarande kategori där spelarna själva har röstat.

Victor Nilsson Lindelöf, som under stora delar av säsongen imponerat i Uniteds mittförsvar, trots att laget som helhet misslyckades med att ta sig till Champions League, ser ut att ligga bra till för segern i priset där spelarna själva får rösta. På Uniteds hemsida säger nämligen Paul Pogba, Ander Herrera, Juan Mata och målvakten Lee Grant alla att ”Vigge” varit en av de främsta spelarna. Lokaltidningen Manchester Evening News konstaterar att "det ser ut som att Nilsson Lindelöf står i pole position".

- Jag röstade på Victor Lindelöf. Under en säsong där alla av oss hade upp- och nedgångar tycker jag att Victor varit den mest stabil spelaren. Jag tycker att han förtjänar det och jag tror att han bli en av de bästa försvararna i världen och bli en viktig spelare för United under de kommande åren. Så han förtjänar det, säger Ander Herrera.

Nilsson Lindelöf själv kommer lägga sin röst på Luke Shaw.

- Det är en tuff fråga. Om man tittar på perioden från inledningen till nu så har Luke Shaw presterat väldigt bra under hela säsongen. Sedan finns det andra, som Paul Pogba till exempel, som spelat bra och gjort mål, men även Marcus Rashford har presterat bra. Om jag måste välja en så tror jag att jag hade valt Luke eftersom han varit bra hela säsongen.