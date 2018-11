"Vigge" nominerad till "Månadens spelare" igen

För andra månaden i rad har den svenske mittbacken Victor Nilsson Lindelöf möjligheten att utses till ”Månadens spelare” i Manchester United. Svensken har av klubben plockats fram som en av tre kandidater till priset – och det står mellan ”Vigge”, Anthony Martial och målvakten David De Gea, som storspelade under tisdagens möte med Young Boys i Champions League.

”Mittbacken stod för en rad starka insatser i november, inklusive Champions League-segern mot Juventus i Turin och nyligen stod han för en heroisk insats under de sista minuterna mot Crystal Palace då han haltade runt på planen efter att ha blivit skadad”, skriver klubben i sin motivering.

Det är nu upp till fansen att bestämma vem som varit klubbens bäste under november. Förra månaden slutade Nilsson Lindelöf tvåa i omröstningen.

Skadan som VNL ådrog sig i mötet med Palace innebär att han blir borta från spela under flera veckors tid.

- Jag hoppas att han kan spela runt jul. Jag skulle säga att han blir borta i tre, fyra veckor, sa managern José Mourinho under presskonferens efter matchen mot Young Boys på tisdagen.

Three 🔝 contenders for our November Player of the Month award...



Vote now in our official app! #MUFC