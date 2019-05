”Vigge” slagen med en enda röst - backkollega "Årets spelare"

Den engelske landslagsbacken vann både utmärkelsen Sir Matt Busby Player of the Year, framröstad av fansen, och Player’s Player of the Year, framröstad av spelarna.

Fansen hade Lindelöf som tvåa och Paul Pogba som trea. Men det var när spelarna tyckte till som svensken var som allra närmast. Bara en röst skilde honom från Shaw, skriver Daily Mail.

- Det här betyder mycket för mig, särskilt när det kommer från lagkamraterna, sa Shaw när han tog emot priset vid torsdagskvällens Man Unitedgala.

Lindelöf var en av dem som hade röstat på just Shaw.



- Luke har varit fantastisk hela säsongen, motiverade Lindelöf sitt beslut förra veckan.

Tahith Chong utsågs till Årets reservlagsspelare (U23), Mason Greenwood till Årets ungdomsspelare och Katie Zelem till Årets damspelare. Andreas Pereiras skruvade boll mot Southampton utsågs till Årets mål.