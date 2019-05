"Vigges" uppmaning efter avslutningen: "Nästa säsong måste bli bättre"

Premier League-säsongen är till ända och Manchester United slutade sexa i ligan. Det var en placering som innebar att klubben gick miste om Champions League-spel nästa säsong. Laget åkte också ur Champions League-spel i kvartsfinalen samt att man inte lyckades triumfera i vare sig FA-cupen eller ligacupen. Summa summarum var det inte en säsong som klubben, eller svenske Victor Nilsson Lindelöf, önskat sig på förhand.

”Inte säsongen vi ville ha. Nu är inte tillfället att säga något mer. Nu är det dags att åka iväg, utvärdera och komma tillbaka pigga till försäsongen. Nästa säsong måste bli bättre”, skriver Victor Nilsson Lindelöf på sitt Twitterkonto.

Nilsson Lindelöf gjorde totalt 40 framträdanden för Manchester United under säsongen.

Not the season we wanted. Now's not the time to say more. Time to go away, take stock and come back fresh for pre-season. Next season must be better. #MUFC pic.twitter.com/lBYVwQcsLy