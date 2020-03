Villa-stjärnan: "Har verkligen inget liv utan fotbollen"

Anwar El Ghazi vantrivs utan fotbollen. Aston Villa-stjärnan hoppas att allt snart blir som vanligt igen. - Den konstigaste känslan jag har just nu är att jag har upptäckt att jag verkligen inte har ett liv utan fotboll, säger han enligt The Independent.

Premier League är sedan tidigare tillfälligt stoppat på grund av coronaviruset och förväntas först dra igång igen om lite mer än en månad. Aston Villa är därmed en av flera klubbar som under senaste tiden inte har haft regelbundna träningar, vilket väckt tankar hos bland annat stjärnan Anwar El Ghazi, som den här säsongen är noterad för sex mål och sju assist på 31 matcher i alla turneringar.

El Ghazi berättar att han inte trivs med den rådande situationen.

- Träningen är stoppad till nästa onsdag och då börjar vi träna i små gruppen igen, men just nu är jag fortfarande hemma. Det är en riktigt konstig känsla. Den konstigaste känslan jag har just nu är att jag har upptäckt att jag verkligen inte har ett liv utan fotboll, säger han enligt engelska tidningen The Independent och fortsätter:

- I vanliga fall är du på träning och förbereder dig för nästa match. Nu står jag mest upp och joggar lite, gör några övningar i trädgården, men jag känner inte att jag får ut något av dagen. Det indikerar på att fotbollen verkligen är mitt liv.

El Ghazi anslöt sommaren 2018 till Aston Villa på lån från Lille och skrev förra sommaren på ett kontrakt till sommaren 2023 med den engelska klubben.