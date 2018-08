VNL spelade 90 minuter när Manchester United vann i PL-premiären

På fredagskvällen ställdes Manchester United mot Leicester City på Old Trafford. I öppningsmatchen i årets Premier League återfanns den svenske landslagsförsvararen Victor Nilsson Lindelöf i startelvan, liksom flyktande Matteo Darmian och kapten Paul Pogba.

Daniel Amartey, med förflutet i Djurgården, inledde på Leicesters högerbacksplats. Däremot stod det klart att Jamie Vardy, som kom sent tillbaka från den förlängda semester han fick efter VM, bänkades.

I matchens inledande tog ett inspel från Alexis Sanchez på Wes Morgans hand, och domaren Andre Marriner pekade på straffpunkten.

Frankrikes VM-hjälte Paul Pogba stegade fram, tog tre djupa andetag - och placerade in ledningsmålet i Kasper Schmeichels vänstra hörn.

Men Leicester var långt ifrån ofarliga. Nigerianen Kelechi Iheanacho hade ett fint läge att kvittera, liksom James Maddison i det efterföljande momentet. Men resultatet stod sig halvleken ut.

Tidigt i den andra halvleken såg José Mourinhos United ut att gå mot en farlig omställning. Sanchez bröt en helt missriktad passning från Morgans högerfot, men Amartey kom till undsättning i sista sekund, tog tag i chilenarens arm och straffades därefter med ett gult kort.

Den efterföljande halvtimmen präglades av spridda skurar från bägge lagen. Först hade Juan Mata en gyllene chans att punktera matchen, och i den efterföljande sekvensen såg inbytte Jamie Vardy ut att bli stor hjälte för Leicester.

Men med åtta minuter kvar av ordinare tid var det en något oväntad spelare som gjorde det efterlängtade 2-0-målet. Vänsterbacken Luke Shaw bröt in från vänster och petade in målet, till Old Traffords stora glädje.

På stopptid kvitterade Vardy till 2-1. Resultatet stod sig matchen ut.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Darmian, Bailly, Nilsson Lindelöf, Shaw - Pereira, Fred, Pogba - Mata, Sanchez, Rashford.



Leicester City: Schmeichel - Amartey, Morgan, Maguire, Chillwell - Ndidi, Silva - Pereira, Maddison, Gray - Iheanacho.