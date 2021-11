Watford bekräftar: Sema knäskadad

Under torsdagen tvingades Ken Sema lämna återbud på grund av skada för Blågults kommande två VM-kvalmatcher mot Georgien och Spanien, och in i hans ställe kom Kerim Mrabti från KV Mechelen.

Svenska Fotbollförbundet bekräftade dock aldrig vad det rörde sig om för skada på Sema, men det gör nu hans klubblag Watford.

I en lägesuppdatering på truppen inför Watfords möte med Arsenal i helgen meddelar klubben att Sema dragit på sig en skada i ett av de fyra stora ligamenten i knät. På Twitter skriver klubben att landslagsyttern kommer bli borta från spel under några veckors tid, utan att specificera hur många veckor.

Ken Sema and Kwadwo Baah will be sidelined for some weeks with injuries sustained in training.



Sema has suffered an MCL injury, while Kwadwo Baah fractured his ankle and is set for a follow-up scan.



Get well soon, lads! pic.twitter.com/l4QWN6b2Op