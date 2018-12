Chrsitian Kabasele kolliderade otäckt med stolpen i senaste mötet med Chelsea. Belgaren tvingades avbryta matchen och blev utburen på bår med syrgasmask. Därefter undersöktes han vidare på sjukhus. Nu har Kabasele gett ett första besked om skadan.

”Förhoppningsvis är ingenting brutet, men jag har stora smärtor”, skriver hans på sitt Twitterkonto.

Enligt The Sun kommer Kabasele troligtvis att missa nästa match Newcastle. Belgaren har i år gjort femton framträdanden för Watford.

Good morning everybody .Hopefully nothing broken but still have big pain🤕 Great gesture of the goal post who visited me at hospital 🤭 Thank you for your messages I hope to be back as soon as possible 🐝 #watfordfc