Wayne Rooney: "Förvånad över att FA anställde honom"

I veckan stod det klart att tysken Thomas Tuchel blir den nye förbundskaptenen i England efter att Gareth Southgate avgick efter sommarens EM-slutspel.

En utländsk förbundskapten, alltså. Något som väckte reaktioner hos fotbollsprofiler i England.

- Jag är chockad över att England har tagit in Thomas Tuchel. Jag vill inte att det ska handla om Thomas Tuchel. Jag är chockad över att England har valt att ta in en utländsk tränare. Jag tycker att vi skadar vårt egna tränarprogram och vi skadar även vårt signum. Tuchel kommer få otroligt mycket kritik om han inte gör det bra och når ut till gruppen, sa Gary Neville i podden "The Overlap".

Annons

Liverpool-ikonen Jamie Carragher gav sin syn på saken - och han var inte nådig:

- Det är pinsamt att vi som nation säger att vi behöver en utländsk tränare för att göra oss framgångsrika. Jag har alltid tyckt ett Englands förbundskapten ska vara engelsman, sa han i samma podd.

Nu ger en annan engelsk ikon sig in i debatten. I en intervju med BBC förklarar Manchester United-legenden Wayne Rooney att han blev tämligen paff.

- Jag tycker att Tuchel är en riktigt bra tränare, men jag är överraskad över att FA anställde honom, säger Rooney till BBC, och fortsätter:

- Jag har sett och varit en del av vad FA har byggt upp under de senaste 10–15 åren. De har skapat en fantastisk plattform där unga tränare kan slå igenom, så jag är överraskad över att de inte har valt en av sina egna.

Att ha en utländsk förbundskapen kommer med sina problem, menar 38-åringen.

Annons

- Jag menar att det är annorlunda när man har en utländsk tränare som tränar sitt hemland under ett VM eller EM. Jag har upplevt det på nära håll, och det är inte optimalt, avslutar Plymouth-tränaren.

Rooney syftar till att han har spelat i det engelska landslaget under två utländska förbundskaptener: Fabio Capello och Sven-Göran Eriksson.

Den förre Manchester United-strikern gjorde totalt 120 engelska landskamper. 53 mål blev hans facit.