Wenger om sitt största misstag: "Kanske att stanna i samma klubb i 22 år"

Den förra säsongen satte punkt för en lång era i Arsenals historia. Efter 22 säsonger lämnade Arsene Wenger klubben. Managern hade under ett par års tid mötts av allt mer kritik från supporterhåll. Och fransmannen berättar nu själv att han ångrar att det blev en så lång sejour i Arsenal, i en öppenhjärtig intervju med franske RTL svarar han på frågan om sitt största misstag i karriären:

- Kanske att stanna i samma klubb i 22 år. Jag är någon som gillar att flytta runt mycket, men jag gillar också en utmaning. Jag har varit en fånge för min egen utmaning ibland, säger Wenger enligt football.london.

Fransmannen berättar vidare att han ångrar att han gett så mycket för fotbollen, att han nonchalerat mycket i sitt privatliv.

- Jag ångrar att jag har offrat allt jag har gjort, för jag inser att jag har sårat många runtomkring mig. Jag har nonchalerat många människor. Jag har nonchalerat min familj och många nära. Djupt nere så är den besatte mannen självisk i jakten på det han älskar.

Wenger har nu hunnit bli 68 år, och frågan är vad som väntar härnäst?

- Jag ställer mig själv samma fråga! Fortsätter jag att göra det jag har gjort, det jag vet. Eller delar jag med mig av all kunskap jag har samlat på mig under åren på ett något annorlunda sätt? Det är frågan jag behöver svara på under de kommande månaderna, säger fransmannen till RTL.