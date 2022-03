Werner förklarar succén i landslaget: "Fotbollen kanske passar mig bättre än i Chelsea"

Det har gått trögt för Timo Werner i Chelsea sedan han anslöt till klubben från RB Leipzig 2020. Totalt har det blivit 19 mål och 19 assist på 80 framträdanden. Sju mål och fyra assist på 28 framträdanden den här säsongen.

Under samma period har 26-åringen öst in mål för det tyska landslaget. I Tysklands 2-0-seger mot Israel under lördagen stod han bland annat för ett av målen, när han petade in en frispark från Ilkay Gündogan i mål från nära håll.

Nu förklarar han varför han presterat bättre i landslaget än i Chelsea.

- Jag är anfallare och vill alltid göra mål. Saker och ting har inte gått som jag velat i Chelsea, så det är fint att det gått bra under Hansi Flick i landslaget, säger Werner enligt Daily Mail och fortsätter:

- Jag älskar att spela fotboll, oavsett var det är. Men det finns skillnader i spelet mellan Chelsea och i landslaget. Kanske passar landslaget mig bättre. Här får jag alltid målchanser, jag kan göra mål. Jag känner mig bekväm här.

Werner har noterats för 21 mål på 47 landskamper för Tyskland.