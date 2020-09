West Ham-kaptenen rasar efter spelarförsäljning: "Förkrossad, arg och ledsen"

West Ham lånade under förra säsongen ut talangfulle yttern Grady Diangana, 22, till West Bromwich. Diangana, som är fostrad i London-laget, imponerade med åtta mål och sju assist på 30 matcher i Championship och var därmed med och bidrog till att West Bromwich åter blev uppflyttat till Premier League.

Tidigare under fredagen meddelade West Ham att 22-åringen lämnar klubben på permanent basis för flytt till West Bromwich, och nu rasar West Ham-kaptenen Mark Noble mot det.

"Som kapten i den här fotbollsklubben är jag förkrossad, arg och ledsen över att Grady har lämnat. En bra kille med en jättebra framtid", skriver Noble på Twitter.

West Ham slutade förra säsongen på 16:e-plats i Premier League.

As captain of this football club I’m gutted, angry and sad that Grady has left, great kid with a great future!!!!! https://t.co/oNPPEp8Pt6