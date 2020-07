Wigan blöder ekonomiskt – satt under administration och riskerar poängavdrag

Championship-klubben Wigan blöder ekonomiskt. Nu är klubben satt under administration och riskerar tolv poängs avdrag, uppger The Guardian.

Det är ingen hemlighet att coronapandemin har varit – och är – ett hårt slag mot klubbarna runt om i Europa. För Championship-klubben Wigan ser läget nu desto allvarligare ut.

Så sent som för fyra veckor sedan tog ett Hong Kong-baserat bolag över den tidigare Premier League-klubben och lovade då att säkra klubbens framtids – men nu har klubben satts under finansiell administration, något som ingen annan professionell klubb i England satts under tidigare, uppger bland annat The Guardian.

Varje insolvenshändelse, såsom administration i Wigans fall, ger automatiskt tolv poängs avdrag, vilket hade skickat ner klubben till en jumboplats i tabellen med sex omgångar kvar att spela. Dock har EFL, English Football League Championship, ännu inte kommunicerat tolv poängs avdrag för Wigan.

"Vårt omedelbara mål är att se till att klubben klarar av att spela klart den här säsongen och att snabbt hitta intressenter för att rädda Wigan Athletic FC", skriver klubben i ett uttalande enligt The Guardian.