Wijnaldum spelade med magproblem mot Bournemouth: "Hade diarré under morgonen"

Liverpool besegrade i helgen Bournemouth med 3-0. Det var en extra tuff match för Georginio Wijnaldum. - Under morgonen hade jag fortfarande diarré, säger han till Sky Sports.

Liverpools holländske mittfältare Georginio Wijnaldum var i helgen osäker till spel mot Bournemouth, men spelade trots det från start och blev målskytt i första halvlek till 2-0 i 3-0-segern i Premier League.

Nu avslöjar mittfältaren att han inte spelade under helt bekväma förutsättningar. Wijnaldum hade magproblem under stora delar av matchen.

- Jag fick en tablett av läkaren i torsdags kväll för mitt knä. Det kunde leda till magsmärtor. Jag tog den, kände smärta och kräktes, vilket ledde till att vi blev lite oroliga. Jag tränade därefter inte under fredagen och sov inte på hotellet (inför matchen), då det kanske skulle drabba andra spelare, berättar han för Sky Sports.

- Managern (Jürgen Klopp) frågade mig om jag kunde spela och jag sa att jag kunde det, men under morgonen hade jag fortfarande diarré, fortsätter han.

Wijnaldum kände till och med i halvtid av problemen och fick gå på toaletten.

- Tabletterna hjälpte till, men även i halvtid behövde jag springa på toaletten. Jag tänkte: "Oh no". Jag sprang in och kontrollerade det.

Liverpool är placerat på andraplats och skuggar Manchester City med endast sämre målskillnad i tabelltoppen i Premier League.