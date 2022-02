Winks: "Min Tottenham-karriär vad död och begravd"

Tottenham-mittfältaren Harry Winks, 26, har under senaste tiden fått en hel del speltid i Premier League. 26-åringen fick knapp speltid under José Mourinhos och Nuno Espírito Santos ledning, men har fått nytt liv sedan Antonio Conte kom in till London-klubben.

Winks är glad över att ha fått chansen igen och vill betala tillbaka till Conte.

- Tränaren har kommit in och gett mig en chans, vilket gjort att jag fått tillbaka mitt självförtroende. Jag är hungrig på att imponera på honom under varje träning och match och jag gör allt jag kan för att utvecklas, säger han enligt Daily Mail och fortsätter:

- Det är som jag sagt tidigare. Min karriär i Tottenham var död och begravd, men sedan kom Conte och gav mig chansen att visa upp mig. Därför vill jag verkligen imponera på honom varje gång jag får möjlighet och betala tillbaka för förtroendet som han gett mig.

Winks är den här säsongen noterad för två mål och två assist på 30 framträdanden. På söndag ställs Spurs mot Wolverhampton hemma i Premier League.