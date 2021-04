Wolverhamptons portugisiske ytter Pedro Neto, 21, har under den här säsongen imponerat med fem mål och fem assist på 31 matcher i Premier League, men har nu spelat klart för den här säsongen.

Wolverhampton gav under måndagen besked om att Neto skadat sitt ena knä, tvingas till operation och missar resten av säsongen. Även vänsterbacken Jonny behöver genomföra en knäoperation framöver och kommer inte att komma till spel mer i vår.

Wolves är placerat på tolfte plats i Premier League.

Pedro Neto will miss the rest of the 2020/21 after suffering an injury to his knee.



We're with you, @pedrolneto7. You'll be back stronger! 💛