Xhaka bryter tystnaden efter dispyten: "Scenerna har berört mig"

I Arsenals 2-2-match mot Crystal Palace blev "Gunners" lagkapten Granit Xhaka utbytt med dryga 30 minuter kvar av matchen - och hamnade i blåsväder. När schweizaren lämnade planen blev han utbuad av hemmasupportrarna och svarade med att med att sätta ena handen bakom örat innan han skrek ”fuck off”, enligt Daily Mirror. Efter matchen pratade Arsenal-tränaren Unai Emery med Xhaka och på en presskonferens tidigare i veckan sa spanjoren att lagkaptenen inte mådde särskilt bra över den uppkomna situationen.

- Det är inte lätt för honom och laget. Han är förkrossad, förkrossad och ledsen. Vi pratade i går och i söndags natt pratade jag också med honom. I morse tränade han som vanligt med gruppen, men han är förkrossad och han är ledsen över situationen. Hans engagemang för klubben är stort hela tiden. Han vill hjälpa till. Hans uppträdande på träningen var utmärkt. Han vet att han gjorde fel. Han vet att han gjorde fel och det känner han djupt inom sig. Men det är normalt för en människa, sa Emery enligt Arsenals hemsida.

Xhaka har dock varit tyst efter kontroversen. Tills nu. I ett öppet brev på Arsenals Twitterkonto bryter schweizaren tystnaden.

”Efter att ha fått lite tid att reflektera över vad som hände i söndags vill jag ge en förklaring i stället för en kort kommentar. Scenerna som utspelade sig vid mitt byte har berört mig djupt. Jag älskar den här klubben och ger alltid hundra procent både på och utanför planen. Min känsla är att jag inte känt mig förstådd av supportrarna, och upprepade grova kommentarer vid matcher och på sociala medier har gjort mig illa till mods. Folk har sagt saker som ”Vi kommer att bryta dina ben", ”Döda din fru” och ”Önskar att din dotter får cancer”. Det gjorde mig upprörd och jag nådde en punkt där jag kände mig bortstött på arenan i söndags”, skriver Xhaka.

Vidare i brevet skriver Xhaka:

"Jag önskar vi att kan återvända till en punkt med ömsesidig respekt och komma ihåg varför vi blev förälskade i den här sporten från första början".

The following is a message from Granit Xhaka... pic.twitter.com/YG5lBKmQvi