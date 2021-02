Zaha kritiserar van Gaal: "Var dömd till att misslyckas"

Crystal Palace-stjärnan Wilfried Zaha, 28, hade inte en lyckad sejour i Manchester United. Yttern anslöt vintern 2013 till klubben från just Palace, men fick sedan knapp speltid. Under vårsäsongen 2014 blev han utlånad till Cardiff City och under höstsäsongen 2014 blev han utlånad till Palace innan han återvände till London-laget permanent vintern 2015.

Zaha gjorde därmed endast fyra matcher i United-tröjan under David Moyes ledning och var utlånad under hela Louis van Gaals ledning i den engelska storklubben.

Nu menar Zaha att van Gaal inte ville satsa på honom på rätt position.

- Han gav mig två alternativ, wingback eller anfallare. Det är två positioner som jag aldrig hade spelat på förut. Det var som att jag var dömd till att misslyckas, säger han enligt Goal.com och fortsätter:

- Det här var efter att jag kom tillbaka efter David Moyes-eran och jag kände mig förkrossad över att det inte fungerade för mig. Sedan kom jag tillbaka och då skulle jag spela wingback eller anfallare, vilket jag inte kunde. Nu kan jag variera mitt spel, men det är efter flera års erfarenhet. Jag kan ju spela i Palaces anfall nu. På den tiden var jag dock inte bra med ryggen vänd mot mål eftersom att jag inte hade den medvetenheten.

Zaha har i stället levererat under senaste åren i Palace. Den här säsongen är han noterad för nio mål och två assist på 20 framträdanden.