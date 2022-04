E-fotboll live - 18.00: Svenska eCupen avgörs

Från början var det över 250 lag som deltog i Svenska eCupen - nu kvarstår bara åtta som fortfarande har chansen och vinna första upplagan av eCupen.

Idag, den 1 april, avgörs slutspelet som börjar med kvartsfinaler.

Förutsättningarna inför lottningen av slutspelet var att de fyra bästa gruppvinnarna från det nationella gruppspelet – Hammarby IF, IFK Göteborg, Malmö FF och Örgryte IS – skulle ställas mot någon av AIK, Dingtuna GIF, Fjärdsjömåla AIF och Gamla Uppsala SK.

Så lottades kvartsfinalerna:

Kvartsfinal 1: Örgryte IS vs Fjärdsjömåla AIF

Kvartsfinal 2: Malmö FF vs Dingtuna GIF

Kvartsfinal 3: IFK Göteborg vs Gamla Uppsala SK



Kvartsfinal 4: Hammarby IF vs AIKVinnarna av kvartsfinal 1 och 2 möts sedan i första semifinalen, och vinnarna av kvartsfinal 3 och 4 i den andra semifinalen.

Alla matchserier i slutspelet avgörs i bäst av 2 matcher, där det vid lika ställning efter 180 minuters spel blir en ny match med golden goal som avgör.

Slutspelet i Svenska eCupen sänds via Fotbollskanalen och på Svensk Fotbolls YouTube samt Twitch, med början 18.00 fredagen den 1 april.

Sändningsschema (cirka-tider):

Sändningsstart: 18.00

Kvartsfinaler (fyra matcher parallellt): 18.10

Semifinal 1: 19.00

Semifinal 2: 19.50

Final: 20.45



De åtta slutspelslagen och spelare: