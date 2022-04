Första upplagan av Svenska eCupen avgjord - Örgryte tog hem titeln

Från början var det över 250 lag som deltog i Svenska eCupen – inför fredagens slutspel kvarstod bara åtta som fortfarande hade chansen att vinna första upplagan av eCupen.

Förutsättningarna inför lottningen av slutspelet var att de fyra bästa gruppvinnarna från det nationella gruppspelet – Hammarby IF, IFK Göteborg, Malmö FF och Örgryte IS – skulle ställas mot någon av AIK, Dingtuna GIF, Fjärdsjömåla AIF och Gamla Uppsala SK.

Alla matchserier i slutspelet avgjorde i bäst av två matcher, där det vid lika ställning efter 180 minuters spel avgjordes genom en ny match med golden goal.

Kvartsfinalerna:



Kvartsfinal 1: Örgryte IS vs Fjärdsjömåla AIF (5-0, 3-2).Kvartsfinal 2: Malmö FF vs Dingtuna GIF (4-3, 2-1).Kvartsfinal 3: IFK Göteborg vs Gamla Uppsala SK (0-3, 5-0).Kvartsfinal 4: Hammarby IF vs AIK (3-7, 1-6).

Semifinalerna:

Semifinal 1: Örgryte-Malmö FF (1-1, 4-0).

Semifinal 2: IFK Göteborg-AIK (0-7, 1-7).

Final:

Örgryte-AIK (3-2, 4-2).

I finalen möttes Örgryte, som är tvåfaldiga eAllsvenska mästare, och AIK som imponerade mest under fredagens slutspel då de gjorde 27 mål på kvartsfinalen och semifinalens fyra matcher. Men i finalen blev Örgryte för stort för AIK, och Öis tog hem titeln efter vinst med 3-2 och 4-2.

De åtta slutspelslagen och spelare: