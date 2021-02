Dalkurds supportrar rasar: "Kommer aldrig acceptera ett byte av namn eller klubbmärke"

Dalkurd åkte ur superettan under hösten och kommer spela i ettan under kommande säsong. Nu vill klubben byta namn, emblem och färger. Namnförslaget är Brati FC. Under torsdagen röstade föreningens styrelse igenom ett förslag som innefattar ett komplett byte av namn på elitlaget.

Detta ska det röstas om på klubbens kommande årsmöte den 23 februari. Detta har fått supportergrupperingen Bagarna att rasa. Styrelsen skriver på sin Facebooksida ett långt inlägg och förklarar hur de tycker kring förslaget, samt uppmanar till att rösta ner förslaget på årsmötet.

"En sak som är säker är att Bagarna aldrig kommer acceptera ett byte av namn eller klubbmärke, eller att man rensar bort spåren av våra rötter i Dalarna. Vi i Bagarnas styrelse fick kanske upp ögonen för klubben för att den bildades av kurder och spelade med vår flagga på bröstet, men vi började älska klubben av många andra skäl", skriver de och fortsätter:

"Bagarna kommer aldrig gå med på att ändra Dalkurds identitet och vi vill uppmana alla som inte förnyat sitt medlemskap att göra det. Alla som är röstberättigade bör göra sin plikt och medverka under kommande årsmöte. Det har snackats mycket om föreningsdemokrati, så nu är det upp till oss att se hur mycket det stämmer. Vår enda lojalitet är till klubben är klubben och klubbskölden, och vi är beredda att göra allt vi kan för att försvara Dalkurds värderingar och traditioner"

Även komikern och supportern Özz Nujen rasade på Instagram: "Helt otroligt!?! Har ni mist förståndet?", skriver han som en kommentar.