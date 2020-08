Klart: AIK:s forwardstalang stannar i ettan säsongen ut

I våras lånade AIK ut 20-årige Daniel Mushitu till ettan-klubben Karlstad på ett avtal som initialt sträckte sig till 15 juli.

Men nu står det klart att anfallaren blir kvar i Värmlandslaget säsongen ut. AIK meddelar på sin hemsida att den nya låneöverenskommelsen sträcker sig till nyår.

- Vi är övertygade om att det är bäst för Daniels fortsatta utveckling att stanna kvar i Karlstad under hösten och få kontinuerlig speltid. Jag önskar honom all lycka under året och i sin fortsatta fotbollskarriär, säger AIK:s sportchef Henrik Jurelius i en kommentar på klubbens hemsida.

Karlstad har haft det kämpigt i ettan södra och ligger tredje sist.