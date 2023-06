Officiellt: Jonevret till Karlstad - Bunjaki får ny roll

IF Karlstad Fotboll har fått en tuff start på säsongen i ettan norra - och väljer nu att agera.

Karlstad, som är jumbo med åtta poäng efter tio matcher, går ut med att Kjell Jonevret tar över som ny chefstränare i klubben, samtidigt som Jonas Rehnberg blir assisterande tränare.

Tidigare huvudtränaren Albert Bunjaki kommer numera att jobba med att utveckla klubbens akademi, medan CH Magnusson också får andra uppdrag i klubben.

- Vi har under den senaste tiden lyft på varenda sten och utvärderat truppen, tränarstaben och diskuterat olika möjligheter att agera för att vända de sportsliga resultaten. Under den här tiden har vi fortsatt förlora och vi har landat att genomföra de här förändringarna på tränarsidan. Med Kjell Jonevret får vi in en erfaren tränare som jobbat på toppnivå i flertal olika klubbar, både i Sverige och utomlands, säger klubb-vd:n Thomas Andersson på föreningens hemsida.

Jonevret har tidigare basat över flera svenska klubbar, som Djurgårdens IF, IF Brommapojkarna och Västerås SK, samtidigt som han också lett utländska lag som Molde, Viking och Orlando Pirates. Senast ledde han BP under 2019.

Jonevret ser nu fram emot att träna Karlstad.

- Ja, det är naturligtvis en utmaning. Uppdraget passar mig bra just nu, jag har både tiden och lusten att ta mig an Karlstad Fotboll. Det har onekligen gått tungt för laget och det är läge att försöka förändra och jag hoppas kunna hjälpa laget i den här kniviga situationen.

Karlstad spelar på fredag mot Örebro Syrianska IF hemma i ettan.