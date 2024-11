SvFF tittar närmare på självmål i ettan - Stocksund: "Vi är trygga"

AFC Eskilstuna slog under söndagen IFK Stocksund med 5-4 i ettan norra och tog därmed ett viktigt steg mot ett nytt kontrakt. Under matchen stack framför allt AFC:s 5-1-mål ut, då en Stocksund-spelare sparkade in bollen i öppet mål från nära håll. Vidare var det även ytterligare två självmål i matchen.

Under måndagen meddelar Johan Claesson, integrity officer på Svenska Fotbollförbundet, att förbundet tittar närmare på självmålet som en rutinmässig kontroll.

- Vi har ju en ganska vedertagen process för vårt arbete. En sån sak som gör att vi börjar kika närmare på saker är avvikande prestationer på planen. Men det i sig är aldrig bevisnod för att vi kan dra det som eventuell matchfixning. Men vi är i gång med vår procedur som vi brukar ha kopplat till matchbilder som sticker ut på ett eller annat sätt, säger Claesson till Expressen.

Annons

Adam Gürsoy, som är huvudtränare och sportchef på herrsidan i IFK Stocksund, är trygg med att det inte rör sig om några oegentligheter.

- Från vår sida är vi trygga. Vi har perspektivet från vår verksamhet och inifrån, samt koll på våra spelare. Sedan ska alltid ett ordentligt jobb göras, samtidigt som alla rutiner ska följas och praxis. Det är förbundet som leder det, säger Gürsoy till Fotbollskanalen.

- Våra indikationer är att det inte ska vara något konstigt inblandat. Det är olyckliga situationer och aktioner i en fotbollsmatch. Jag känner mig personligen jättetrygg med det. Vi har inte fått någon mer info eller något från förbundet, som tyder på annat.

- När det dyker upp nio mål i en match tänds en lampa och när det blir självmål tänds en annan lampa. Det blir tillräckligt många saker tillsammans, som gör att förbundet tittar närmare på det. Det innebär dock inte, som jag förstår det, att det är en officiell utredning. Jag tror inte att det blir mer än stor uppståndelse över ett väldigt ovanligt mål.

Annons

Gürsoy menar att det är lätt att människor hetsar upp sig gällande matchfixning på sociala medier.

- Det är klart att det är lätt att saker hetsas upp. De flesta har nog bara sett den isolerade händelsen. Även om jag skulle vilja tror jag inte att de flesta har sett 90 minuter av matchen. De har sett händelsen på X eller andra sociala medier. Då är det klart att det är lätt att ha en jargong och slänga sig med att det måste vara matchfixning, säger han och fortsätter:

- Om man såg hela matchen kunde man se att det var en dålig match överlag. Det var även två unga lag med olika energier. Vi var klara (för spel i ettan 2025), och våra spelare är ovana vid att vara i en sits, där vi redan är klara. Vi har nästan alltid kniven mot strupen i våra matcher. Då blev det lite antiklimax, att försöka hitta energi, samtidigt som AFC behövde vinna och hade lätt att hämta energi. Det var en kontrast på så vis.

Annons

- Om det var någon match, där sådana saker skulle ske, så var det nog i den matchen. Det var oerhört många konstiga situationer, där det kändes som att spelarna inte riktigt hanterade att ladda om och tävla i en ny match efter att vi blivit klara. Om man har det perspektivet blir det inte så konstigt längre. Man får ta med sig erfarenheten av hur viktigt det är att kliva in till en match påkopplad att tävla.

Gürsoy berättar vidare att de pratat i klubben om uppståndelsen.

- Vi har varit öppna och ärliga med varandra och pratat om det. Det känns som att alla är på samma sida. Det är inga konstigheter.