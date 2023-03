Danielson om utvisningen - och samtalet med Eriksson: "Han ska absolut inte ta på sig något"

Djurgårdens IF föll under torsdagskvällen mot Lech Poznan med 0-3 hemma på Tele2 Arena och åkte därmed ut i åttondelsfinal i Europa Conference League. Djurgården gick in till kvällens möte med ett 0-2-underläge från matchen i Polen i förra veckan, och när Marcus Danielson drog på sig ett rött kort strax före halvtid efter att ha fällt Afonso Sousa efter en felpassning av Magnus Eriksson, så blev läget än tyngre för Stockholmsklubben.

Nu ger Danielson sin syn på utvisningen.

- Jag fällde honom och fick gult kort först. Jag tänkte, det blir gult kort och frispark, men sedan påkallade VAR-rummet domaren, och de ändrade beslutet. Det var givetvis tungt, säger han till Fotbollskanalen.

Hur var sekunderna fram till att det blev rött kort?

- Jag har tyvärr dåliga erfarenheter av VAR, och när domaren springer ut och kollar är det sällan bra nyheter.

Efteråt fick Danielson en ursäkt av Eriksson.

- Jag sa till "Mange" att han absolut inte ska ta på sig någonting, då det är felpassningar över hela planen. Det är sådant som händer titt som tätt. Jag ser till mig och jag hade kunnat försvara på ett mycket bättre sätt för att han inte skulle komma till det läget, där jag behövde glidtackla honom.

Danielson känner just nu mest besvikelse över uttåget, även om han också är stolt över lagets resa i Europa Conference League.

- Det är besvikelse att vi åkte ut i dag, men alla spelare var sjukt glada över att gå till gruppspel. Vi vann sedan gruppen och gick till åttondel, vilket vi ska vara väldigt stolta över. Det är givetvis jättebra för klubben och allt med alla steg vi tagit, men vi ska inte vara nöjda med det. Vi har nu en sjukt viktig match på söndag mot Häcken i cupsemifinal, som vi vill vinna. Vi kan inte slå oss för bröstet för att vi kom så här långt. Nu får vi vara lite besvikna i kväll och sedan är det fullt fokus på söndag.

