Därför startade inte Dif-hjälten: "Det gav utdelning"

Stekhete Joel Asoro startade inte när Djurgården under tisdagen tog sig an Apoel på bortaplan i Europa Conference League-kvalets playoff-runda. Men det räckte med att han hoppade in i den 71:a minuten för att han skulle avgöra rysaren på Cypern. I slutminuterna kontrade 23-åringen in en andra reducering för Djurgården i 3-2-förlusten (sammanlagd seger med 5-3), vilket blev spiken i kistan.

- Jag fick kontakt med Jacob (Widell Zetterström) och kände direkt att det bara var att springa i djupled. Jag fick mycket tid på mig, hann tänka lite kring vad jag skulle göra och så fort jag fick över den till min vänsterfot tänkte jag att jag bara skulle smälla in den. Och så blev det mål, säger Asoro och ler.

Efter den sammanlagda segern njöt forwarden, som på sex kvalmatcher gjorde fem mål och en assist, rejält.

- Jag har drömt om det här länge, att få avgöra en sådan här match. Det hände nu.

Det faktum att han fick agera inhoppare i returen mot Apoel, trots sin fina form, tar Asoro med ro.

- Jag har spelat mycket de senaste matcherna. Det handlar om att ta hand om kroppen. Det gav utdelning oavsett. Jag är stolt över det här laget.

Ja, det är det tajta schemat som ligger bakom valet från Djurgårdens tränare om målskytten.

- Vi har en trupp där alla bidrar. Nu har schemat varit så tajt att det inte går att spela hela tiden. Det här var femte matchen på 18 dygn, tror jag. Det går inte. Då måste man växla, säger tränaren Thomas Lagerlöf och fortsätter:

- Joel fick starta både mot Apoel hemma och mot Varberg, medan Gustav (Wikheim) var avstängd mot Varberg. Han hade piggare ben. Och det blev inte helt fel att sätta in Joel centralt mot slutet när deras mittbackar var ganska trötta. Joel har gjort det bra hela tiden oavsett om han startat eller hoppat in.

Men det var inte bara Asoro som gjorde mål för Djurgården. Vänsterbacken Elias Andersson satte det viktiga 2-1-målet när han följde med upp i ett anfall och på halvvolley dundrade upp bollen i nättaket.

- Ett bra mål. Jävligt bra mål och jävligt viktigt. Väldigt kul, säger Andersson.

Skönaste målet du gjort någonsin?

- Ja, det tror jag. Det toppar nog.

- Jag ville ju fira målet men så blev det inte riktigt som jag tänkt mig eftersom det kom in flaskor och drickor och allt från deras supportrar. Lite synd att vi inte kunde fira ordentligt.

Andersson summerar annars insatsen på följande vis:

- Det var ju katastrof i början. Vi släppte in två enkla mål. Sen visade vi återigen vilken jävla moral vi har.