Dif-supportrar i lång biljettkö - flera timmar i förväg: "Fullt tryck"

LÄS MER: Gents tränare fruktar Djurgårdens fans - uppmanar sina egna att steppa upp

Många supportrar till Djurgården som inte är en av de 1000 lyckliga som fick en av biljetterna vid det ordinarie släppet har åkt till Belgien ändå. Under onsdagen kom också ett sent besked om att Gent och belgisk polis har ändrat sig kring att släppa in fler bortasupportrar på torsdagens gruppfinal i Europa Conference League.

Tidigare satte man stopp för fler djurgårdare men det nya beskedet innebar att ytterligare 800 biljetter gick ut till försäljning på plats i Gent under torsdagen.

Flera timmar innan försäljningen startade var kön lång och när Fotbollskanalen är på plats vid lunchtid, då det precis börjar säljas biljetter, har den växt. Hundratals meter av Gents gator bestod av tillresta blårandiga supportrar som köade för en biljett.

- Det är fullt tryck. Fantastiskt att se så många, säger Djurgårdens presskontakt Olle Arnell till Fotbollskanalen.

Efter beskedet om att fler Djurgården-supportrar får vara på plats på kvällens match uttryckte kaptenen Magnus Eriksson glädje.

- Att Djurgården går ut i Europa och får spela gruppspelsmatcher betyder mycket för oss men det betyder också väldigt mycket för vår supporterskara. Det kommer bli en härlig inramning och en väldigt rolig match att spela. Vi ska upp på hästen och göra ett bra resultat, sa Eriksson.

Sportchefen Bosse Andersson sa följande:

- Arenan är inte jättestor och om vi har 20-25 procent av publiken här, då… För våra supportrar brukar ju höras. Det kommer ge oss ett starkt stöd, säger han.