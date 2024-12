Djurgårdens svar efter skadegörelsen i England: "Kommer göra rätt för oss"

Djurgårdens Europa Conference League-möte med The New Saints, spelades på "neutral mark" på New Meadow, Shrewsbury. Efter matchen, som Djurgården vann med 1-0, fick klubben kritik av arenans ordinarie ägare, League One-klubben Shrewsbury Town.

"Shrewsbury Town är arga och ledsna över att kunna rapportera att Croud Meadow har lämnats vandaliserad av Djurgårdens supportrar", skrev Shrewsbury Town FC på sin hemsida förra veckan.

Enligt Shrewsbury Town omfattade skadorna klotter, klistermärken (klibbor) och att mer än två dussin stolar slets av på en läktarsektion. Dessutom ska vandalisering skett på en pub samt i en fanzone.

Nu svarar Djurgårdens vd Henrik Berggren på klubbens åtgärder kring skadegörelsen i Shrewbury.

- Vi har haft och har en god dialog med Shrewsbury Town och kommer göra rätt för oss. Det är inte mer komplicerat än så, säger Berggren.

Berggren säger att Djurgården kommer ersätta Shrewsbury Town för skadorna men kan inte svara på vad det rör sig om för summor.

- Jag tror inte att det kommer bli något våldsamt belopp. Det är klistermärken och några stolar, det är inte mer än så, även om det såklart är onödigt.

Hur ser du på det som hände?

- Det är inte någon större skadegörelse på det sättet. Båda var överens om att det var en väldigt trevlig match och supportrarna skötte sig alldeles utmärkt i stort sett, det var inget bråk. Sen blir det lite klistermärken och någon stol och det får vi göra rätt för oss så att alla blir glada.

Berggren avslutar;

- Vi har ett ansvar och det ska vi ta.

Shrewsbury kommenterar också att klubben har en dialog med Djurgården.

"Vi har pratat med Djurgården samtidigt som vi undersöker skadorna. Vi jobbar tillsammans med dem för att reparera skadorna, men det arbetet kanske inte är färdigställt före vår nästa match mot Blackpool på onsdag", skriver Shrewsbury på sin hemsida.

Djurgården har inlett Conference League med sju poäng på de första fyra matcherna. Härnäst väntar HJK Helsingfors på hemmaplan på torsdag.