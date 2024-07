FEM SPANINGAR: Tog inte “chansen” i Djurgårdens kross

Djurgårdens IF

DRÖMSTART PÅ EUROPA-ÄVENTYRET

Att Djurgården skulle få problem med Progrés Niederkorn, som slutade på en fjärdeplats förra säsongen i Europas 47:e rankade liga, var det nog inte många som trodde på förhand. Det åsido är det givetvis lättare sagt än gjort och Djurgården visade ganska tydligt, trots en del individuella misstag, att de var ett par nivåer över gästerna från nordvästra Europa. Djurgården var förvisso inte helt påkopplade från start men så fort matchen hade satt tog hemmalaget kommandot. Stockholms-klubben dikterade villkoren ute på planen och visade att de även kan prestera mot lag utanför Sveriges länder. Men den kanske största skillnaden var den individuella kvalitén mellan spelarna. Medan Progrés Niederkorn sumpade de lägen, och kontringar de bjöds på, så visade Dif-spelarna att när läget kommer… då sitter bollen.

Jobbet ska givetvis göra på bortaplan nästa vecka också men allt talar för att Djurgården tar sig vidare till den tredje rundan och supportrarna kan nog redan nu börja spana efter hotell och flygbiljetter till Finland eller Österrike, då vinnaren mellan Ilves Tampere och Austria Wien väntar i nästa runda.

TOG INTE “CHANSEN” - STÅHL STARTAR NOG REDAN PÅ SÖNDAG

Givna Piotr Johansson skadade knäet i vårderbyt mot Hammarby och missar resten av säsongen. I hans ställe har Peter Therkildsen fått platsen på högerbacken, men frågan är hur länge han behåller den. I går, onsdag, värvade Djurgården Adam Ståhl från Mjällby som lär kliva in från snarast och därför var det lite upp till bevis för Therkildsen mot Progrés Niederkorn. Visst, Ståhl är tänkt som Difs förstaval så länge Johansson är skadad men med tanke på att han är just anlänt till klubben kan en inkörningsperiod vara behövlig och att kastas in direkt i ett toppmöte mot Elfsborg, på bortaplan dessutom, är ingen lätt uppgift.

Men Peter Therkildsen hade inte sin bästa dag på jobbet, utan att göra bort sig totalt, under torsdagen och hade stundtals problem med gästernas vänsterkanten som de attackerade främst genom. Slarviga passningar och mindre bra ingripanden i duellspelet stärkte nog inte 26-åringens aktier inför framtiden och jag blir inte förvånad om Kim och “Tolle” slänger in Adam Ståhl redan på söndag. Tuff uppgift, som sagt, men det som ändå talar för Ståhl är att han kan allsvenskan - även om han kanske inte kan sina egna lagkamrater lika bra som Therkildsen.

SAMUEL DAHL TOG FARVÄL AV DJURGÅRDEN?

Samuel Dahl spelade troligtvis sin sista match i Djurgården. 21-åringen närmar sig en flytt till AS Roma och har med egna ord “bekräftat” övergången, dessutom berättade sportchef Bosse Andersson för Fotbollskanalen tidigare i veckan att de slutförhandlar med den italienska storklubben. Allt talar därför för att Europa-fajten mot Progrés Niederkorn blev Dahl sista match i Sverige för den här gången.

Var han lite nervös inför avskedet? Möjligtvis. Redan efter någon minut kom Dahl sent in i en duell i det egna straffområdet, rev ned Sofiane Daham och det hade inte varit någon skandal ifall domaren hade pekat på straffpunkten. Han släppte situationen och Dahl hade inga större problem att skaka av sig den - men utan att imponera. Jag tror definitivt inte att Samuel Dahl spelade med mindre risk för att inte äventyra flytten till Roma, men vänsterbacken höll inte den nivån som bäddade för övergången. Vad gör det, egentligen? Djurgården vann bekvämt och 21-åringen fick applåder från hemmapubliken så fort han gjorde det minsta av värde. Nästan i varje aktion faktiskt.

Efter matchen skanderade publiken ”Dahl, Dahl ge oss en sång!”. Vänsterbacken tog tag i megafonen och drog igång en sista(?) ramsa som Djurgårds-spelare.

MATCHENS FRÅGETECKEN

Djurgården kom visserligen från en svidande förlust mot Kalmar i allsvenskan där man inte kom upp i den nivå man är van vid att se Dif. Trots det, underskattade Djurgården sitt motstånd inledningsvis? Ja, det gav hemmalaget definitivt sken av och hade problem i inledningen av matchen. Slarvigt i passningsspelet samt bolltapp centralt i planen som Progrés Niederkorn kunde kontra på. En sämre inledning men som Djurgården skakade av sig efter lite drygt tio minuter och insåg att en halvdan prestation kan ställa till med problem i dubbelmötet.