Förklaringen till Erikssons bänkplats mot Molde - och Sundsvall-beslutet

Djurgården avgjorde tidigt mot Sundsvall i allsvenskan senast men Magnus Eriksson spelade hela matchen, varpå han inledde på bänken i bortamötet med Molde under torsdagen. Kaptenen fick därifrån se sitt lag vara utspelat under stora delar av första halvlek. Djurgården låg under med 2-0 i Europa Conference League-matchen men lyckades vända till en 3-2-seger.

Och Eriksson bidrog till skalpen ändå. Han kom in med en dryg halvtimme kvar att spela.

Nu förklarar tränaren Thomas Lagerlöf varför Eriksson inte startade.

- Han har tuggat väldigt hårt. Han har spelat nästan allt. Han började väl på bänken mot Häcken i somras (och mot Varberg, reds. anm) och sen har han blivit utbytt i någon match. Det är tre matcher kvar på en vecka efter den här så vi måste sprida ut belastningen. Nu var det "Manges" tur att börja vid sidan av, säger Lagerlöf.

Borde ni ha vilat honom mer mot Sundsvall, med facit i hand?

- Vi valde att prioritera att vila Rasmus (Schüller). Sen lever matcherna alltid sitt eget liv och "Mange" är ganska stryktålig. Det gick ganska bra det här ändå.

Kaptenen själv visar förståelse för att hans kropp vilades.

- Jag kommer nog aldrig helt erkänna att jag inte kan spela. Men det är klart att nu när det varit så tätt på given som det varit den senaste tiden så är det klart att tanken har slagit mig och nu tyckte tränarna att det var ett bra tillfälle. Jag köpte det och sen tycker jag att jag kom in med bra energi och hade pigga ben i andra (halvlek). Det var skönt, säger Eriksson.

Hur stolt är du just nu?

- Grymt stolt. Det är magiskt. Jag är så jävla stolt över vad vi har gjort, som spelare och som förening. Med vår supporterskara. Jag hör många klubbar prata om sin supporterskara men alltså det vi får uppleva när vi reser runt här, det betyder liksom allt för oss. Att få göra det här tillsammans är magiskt.

Hur rankar du det här?

- Klart att Champions League-spel är stort men den här resan som vi har gjort med allt vad det innebär, att vi börjat i ett kval och stött på två väldigt tuffa motståndare där i form av Apoel och Rijeka, och sen tagit oss an gruppen på ett sätt som gör att vi är obesegrade efter fem matcher… det är stort, svarar Eriksson.

Segern mot Molde innebär att Djurgården med en gruppspelsomgång kvar att spela säkrat förstaplatsen och därmed avancemang direkt till åttondelsfinal.