Glada miner i Djurgården efter lottningen: "Riktiga godbitar"

Djurgårdens IF

När Djurgården under torsdagskvällen besegrade slovenska Maribor med 1-0 på bortaplan stod det klart att laget var klart för Europa Conference Leagues huvudturnering för andra gången.

Under fredagen lottades motståndet i ligaspelet och det stod då klart att Djurgården ställs mot LASK (borta), Legia Warszawa (hemma), Vitoria (hemma), The New Saints (borta), Panathinaikos (hemma) och Vikingur (borta).

När Fotbollskanalen når Djurgårdens sportchef Bosse Andersson efter lottningen är det glada miner:

- Först och främst är det kul att vara med i de här sammanhangen igen. Nu får vi åka till Österrike, Wales och Island och det blir förstås otroligt roligt, säger Andersson och fortsätter:

- Sen får vi tre bra publikmatcher på hemmaplan med Legia Warszawa, Vitória och Panathinaikos. Det är tre riktiga godbitar och det är klart att det blir en fantastisk sporre för oss här under hösten.

Efter bortaresan i Slovenien landade Djurgården på svensk mark vid lunchtid under fredagen. Andersson berättar att han följde lottningen med sina kollegor på kontoret, samt om de känslor som lottningsresultatet möttes av.

- Det är mest spänning. Det blir kul att åka och möta Vikingur. Deras sportchef, Kári Arnason, spelade här innan. Sen har vi haft mycket att göra med Legia Warszawa och Vitoria spelade jag mot när jag själv spelade nere i Portugal.

- Det blir en riktig godbit att kombinera detta med allsvenskan fram till den 19 december, precis innan jul. Det kommer att bli en väldigt intressant höst.

När lotten hade fallit kunde Djurgården även förkunna att man lyckades undvika några storlag som Chelsea, Fiorentina och Real Betis.

- Det är som alltid. Vi ställs mot sex svåra motståndare och det är 36 bra lag som är med här. Vi får helt enkelt ta en match i taget för att ha en möjlighet.

Uefa kommer att presentera den slutgiltiga spelordningen under lördagen.