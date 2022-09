Gliringar mot Asoro efter speciella tröjfirandet: "Den är najs"

Sedan en tid tillbaka sjunger Djurgårdens supportrar om Joel Asoro och att han ”gör som han vill” på planen. När forwarden hoppade in och avgjorde hemma mot Molde i Europa Conference League - på tilläggstid - under torsdagen firade han genom att visa upp en tröja med just orden ”han gör som han vill” tryckta på.

En hyllning till sig själv helt enkelt. Asoro förklarar att han fått tröjan av en supporter.

- Jag uppskattar att tröjan gjordes. Jag vet inte vem som började med den här sången, men en eloge till den personen för det går in i hjärtat och jag tar det verkligen med värme. Det är en ganska najs tröja, säger Asoro.



- Jag hade den mot Hammarby också, men då gjorde jag inte mål, så den kom inte fram. Det var skönt att jag gjorde mål nu så att den fick komma fram. Det kändes som att det var början på en saga.

Tröjan under matchtröjan får han dock gliringar för av lagkamrater. Lagkaptenen Magnus Eriksson skiner, förvånad, upp när Fotbollskanalen berättar om tröjan.

- Hade han den?

När Eriksson får se bild på firandet skriker han över hela den mixade zonen bort mot Asoro:

- Ödmjuk tröja, hörru! Haha!

- Nej, men det var ju kul. Han kom in och gjorde skillnad. Då får han ha den där. Hoppas han kommer i den i morgon också.

Även lagkamraten Rasmus Schüller skrattar gott åt Asoros tröja.

- Vi har inget botsystem men om vi hade haft det så skulle det nog generera i en bot, det där. Men den var rolig. Det är en härlig tröja. Jag vill själv ha en sådan, säger Schüller med värme.

Sportchefen Bosse Andersson gillar valet av tröja.

- Han gör ju som han vill, säger Andersson och ler.

Djurgården vann med 3-2 mot Molde och har nu skrapat ihop fyra poäng på två gruppspelsmatcher i Europa Conference League.