Gulliksen hjälte för Djurgården - bärgade seger i ECL

Djurgårdens IF har inlett lovande i Europa Conference League och ställdes under torsdagen mot walesiska The New Saints på bortaplan i ligaspelet.

Djurgården inledde med mest boll och tryckte på för ett ledningsmål, men kom inte till så heta målchanser på New Meadow. Tokmac Nguen fick i slutet av första halvlek en fin yta i straffområdet, men lyckades inte få till ett rent avslut på mål.

Till slut fick Stockholmslaget fira. I 41:a minuten mötte Tobias Gulliksen ett inspel i straffområdet och satte kulan i nät till 1-0. Det blev matchens enda mål.

Djurgården höll i slutändan undan till seger med 1-0 och är nu på nionde plats i Europa Conference League, där 24 lag går vidare till slutspel. I och med segern drar Djurgården även in runt 4,5 miljoner kronor i prispengar.

- Det var en viktig bortaseger och tre väldigt viktiga poäng, säger Gulliksen till Disney+.



Han fortsätter:



- Det var helt fantastiskt (med alla supportrar på plats). Det är helt unika supportrar, och man blir väldigt glad av dem.

Härnäst ställs Djurgården mot finländska HJK den 5 december på Tele2 Arena.

Startelvor:

The New Saints: Roberts - Baker, Pask, McGahey, Davies - Redmond, Williams, Clark - Daniels, McManus, Williams.

Djurgårdens IF: Rinne - Ståhl, Une Larsson, Danielson, Kosugi - Stensson, Sabovic - Wikheim, Gulliksen, Nguen - Hümmet.