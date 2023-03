Klart: Så många miljoner spelade Djurgården in i Europa

Djurgårdens IF åkte under torsdagen ut mot den polska storklubben Lech Poznan i åttondelsfinal i Europa Conference League. I och med uttåget står det klart hur mycket prispengar som Stockholmsklubben dragit in genom spel i Europa säsongen 2022/2023.

Djurgården drog förra hösten in runt 78 miljoner kronor i rena prispengar, varav runt 30 miljoner kronor för avancemanget till gruppspelet och runt 7,1 miljoner kronor för gruppsegern. Det är också klubbens slutsumma vad gäller rena prispengar för Europaspelet, då klubben inte får något extra för åttondelsfinaluttåget i slutspelet.

Samtidigt kommer Djurgården även få pengar från Uefas marknadspool och "tioårspott". Publikintäkter är också borträknade.