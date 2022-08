Måste göra minst tre mål - men AIK tror på supervändning: "Klart det finns möjlighet"

AIK förlorade med 0-3 borta mot Slovacko och måste nu ta igen minst tre mål hemma på Friends Arena för att ha chans till avancemang.



Ingen enkel uppgift - men laget tror ändå att det går.



- Fotboll är fotboll och saker och ting händer. Det är klart att det finns en möjlighet att vända på det. Det viktiga är att lägga det i rätt ordning och inte börja med att fokusera på att vi måste vinna matchen med minst tre bollar. Det första är att försöka få momentum i matchen, att få en bra inledning, att se till att vi är där och skapar något tillsammans med supportrarna och jagar första målet, och att vi inte blottar oss för mycket tidigt i matchen. Mycket handlar om skallen. Men det är klart att vi går ut till matchen och vill ge oss själva en chans att vända på det här. Annars behöver vi inte spela matchen. Vi går in med förhoppningar, säger Sebastian Larsson.



Så hur ska man då ta sig an en match där man innan avspark ligger under med 0-3? Är det full fart framåt som gäller?- Det gäller att ha huvudet påskruvat. Det är ett tufft läge som vi har, men det är 90 långa minuter plus extratid. Så vi kan inte gå ut och lämna huvudena utanför plan och bara rusa fram med elva man direkt. För då står det ju 0-1 efter ett tag. Vi vet vad vi måste göra och vi vill framåt. Men det gäller att göra det med huvudet påkopplat, säger Larsson.AIK:s tränare Henok Goitom håller med Sebastian Larsson om att det inte går att tokköra framåt direkt från start.- Kanske en mix (av full fart framåt kontra att ha balans). Har vi balans så går vi inte fram. Om det är full fart framåt finns det en risk att du släpper in mål. Så en balans mellan båda sakerna och att hitta momentum under matchens gång tillsammans med supportrarna. När energin är som högst då försöker vi trycka på lite mer.Just supportrarna hoppas AIK-spelarna att man ska få energi ifrån. Men det ser ut att bli långt ifrån fullsatt. På onsdagen hade man sålt 13 000 biljetter.- Jag vet att även när det har varit 13 000 så har det varit ett bra tryck på Friends. Jag tror ändå att vi ska kunna skapa bra tryck med den publiksiffran också för att kunna ta fram de bästa egenskaperna hos oss, säger Goitom.Vad talar för att ni ska vända 0-3?- Att jag aldrig baserar saker och ting på statistik, för då behöver vi inte ens gå ut. Vi har en matchplan för att ge det här en chans. Och nu spelar vi på hemmaplan, och vi vet vilken atmosfär det kan bli på Friends när det finns ett momentum framåt. Så vi har en gameplan, säger Goitom.