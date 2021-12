Mourinhos ilska mot egna spelarna - trots gruppsegern: "Det är oacceptabelt"

José Mourinhos Roma vann sin grupp i Europa Conference League. De vann gruppen tack vare en vinst mot CSKA Sofia och att Zorja Luhansk lyckades spela oavgjort mot Bodø/Glimt. Trots det var Mourinho inte nöjd med det han fick se och var mycket frustrerad med sitt lag efter slutsignalen.

- Vi kan inte fortsätta skapa problem för oss själva, säger en irriterad Mourinho till Sky Sport Italia och fortsätter:

- Det är inte möjligt att vi vinner med 2-0 i 45 minuter, sedan tappar bollen upprepade gånger och sitter för djupt. De två målen vi släppte in är oacceptabla. Jag är bara glad för att vi vann och Zorja gjorde sin plikt, men det är det enda som gör mig glad i kväll.

Borja Mayorals gjorde sitt första mål för säsongen efter en skarv med klacken. Det var också det enda positiva som Mourinho tar med sig från matchen.

- Han var en av de få positiva. Hans mål var vackert, men jag gillade också det arbete han lagt ner. Jag är inte förvånad, för han jobbar alltid hårt, säger han.

Gruppvinsten gör att Roma kvalificerar sig direkt till åttondelsfinal i Conference League, och undviker därmed ett playoff som hade varit ett dubbelmöte i februari 2022.

- Vi har inte truppen för att spela två extra matcher. Vi hade tur, för den extra rundan skulle verkligen ha varit något vi inte behövde, säger Mourinho.

Roma tar sig an Spezia härnäst på måndagskvällen i Serie A med matchstart 20.45. Matchen kan du streama på C More.