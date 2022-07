Rönning tillbaka efter bänkningen: "Inget jag vill dela med mig om"

Elfsborg är utslaget ur Europa Conference League-kvalet sedan den norska serieledaren Molde FK blivit numret för stort. 1-4-förlusten på bortaplan följdes upp av en ny (1-2) i returen på Borås arena, trots att Elfsborg tog ledningen i matchen.

- Inför matchen visste vi att det skulle bli väldigt tufft och att vi behövde göra tre mål för att få till en förlängning. Jag tycker att vi startar otroligt bra och att de känns skakiga, men sedan får de in 1-1 och då känns det som att det tippar över. Det är synd, vi hade en tro på att vi kunde vända det, men det blev tufft, säger målvakten Tim Rönning till Fotbollskanalen.

Elfsborg är inne i en tung svacka och står just nu på fyra raka förluster och sex raka poängtapp. Efter nederlaget i förra veckans bortamöte med Molde väntade i helgen som var match mot Kalmar FF - då i allsvenskan. Då fick Tim Rönning sitta på bänken och Hakon Valdimarsson fick förtroendet från start i målet. Detta trots att Rönning varit given i elvan under i princip tre hela säsonger.

Men i går fanns han tillbaka från start.

- Otroligt kul att få spela igen. Sedan har vi en bra konkurrens, jag och Hakon. Tränaren tar ut laget, så nu fick jag spela. Det var kul, säger Rönning.

Varför tror du att du bänkades mot Kalmar?

- Jag vet inte, det får du ta med ledarteamet. Jag gör som de säger. Vill de att jag ska spela, ja.

Har du haft någon dialog med Jimmy (Thelin, Elfsborgs manager) om det beslutet?

Inget du vill dela med dig av?

- Nej, säger Tim Rönning.