Shrewsburys hemmaarena vandaliserad efter Djurgårdens besök

Djurgårdens Europa Conference League-möte med The New Saints, TNS, spelades på "neutral mark" på New Meadow, Shrewsbury. Anledningen var att TNS ordinarie hemmaplan inte godkändes av Uefa.

Djurgården vann matchen med 1-0.

Besöket från Sverige har dock blivit föremål för kritik från League One-klubben Shrewsbury Town FC, som har New Meadow som sin hemmaarena. Anledningen är att stadion vandaliserades.

"Shrewsbury Town är arga och ledsna över att kunna rapportera att Croud Meadow har lämnats vandaliserad av Djurgårdens supportrar", skriver Shrewsbury Town FC på sin hemsida

Enligt Shrewsbury Town omfattar skadorna exempelvis klotter, klistermärken (klibbor) och mer än två dussin stolar slets av på en läktarsektion. Dessutom ska vandalisering skett på en pub samt i en fanzone.

"Vi har pratat med Djurgården samtidigt som vi undersöker skadorna. Vi jobbar tillsammans med dem för att reparera skadorna, men det arbetet kanske inte är färdigställt före vår nästa match mot Blackpool på onsdag", skriver Shrewsbury på sin hemsida.

Vidare uppger Shrewsbury Town att det är klart och tydligt att det är Djurgårdens supportrar som ligger bakom förödelsen och inte TNS-fansen.